Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Das belastende Indiz

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 18vom 15.10.2025
Das belastende Indiz

Das belastende IndizJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 18: Das belastende Indiz

45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Jessica verbringt ihren Urlaub bei ihren Freunden Ellen und Howard in einem kleinen Hotel in den Bergen. Als Lloyd Nichols auftaucht und Howard des Mordes an seinem Bruder beschuldigt, ist es vorbei mit der Erholung. Wenig später wird auch Nichols ermordet aufgefunden - Howard gerät umgehend ins Visier der Ermittler. Jessica ist von der Unschuld ihres Freundes überzeugt und beginnt, nachzuforschen. Wird es ihr gelingen, den wahren Täter zu entlarven?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen