Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Mord im Puppentheater
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Jessica weilt in L.A., um an den Inhalten einer Puppenshow mitzuarbeiten. Sie muss feststellen, dass die Sendung vor der Absetzung steht, da die Einschaltquoten zu wünschen übrig lassen. Regisseur Darren versucht, den zuständigen Fernsehredakteur zu bestechen, um eine Vertragsverlängerung zu erwirken. Als Arvin, der Sicherheitsbeamte des Studios, ermordet wird, fällt der Verdacht auf Darren. Jessica ist von der Unschuld des Regisseurs überzeugt und beginnt, zu ermitteln ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH