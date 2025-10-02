Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Versicherungsbetrug

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 2vom 02.10.2025
Versicherungsbetrug

VersicherungsbetrugJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 2: Versicherungsbetrug

46 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12

Laney Sherman Boswell, eine Bekannte Jessicas, arbeitet als erfolgreiche Fernseh-Moderatorin. Sie wird nach Colorado zu einem Interview eingeladen, doch schon kurz nach ihrem Eintreffen kommt Laneys Ehemann Grant bei einem Unfall ums Leben. Durch Grants Lebensversicherung stehen Laney mehrere Millionen Dollar zu. Schon bald gerät die Moderatorin unter Mordverdacht. Wird es Jessica gelingen, die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen