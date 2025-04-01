Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Der Todes-Hit
Jessica Fletcher freundet sich mit einer Latino-Band rund um Desi Ortega an und bittet einen befreundeten Agenten, sich um die Gruppe zu kümmern. Während eines Konzerts der Band geht für ein paar Sekunden das Licht aus, und ein Zuschauer wird ermordet. Es handelt sich um Tomas Aguilar, der ein Verhältnis mit der Schwester eines Bandmitglieds hatte. Ist der Mörder unter den Musikern zu finden? Jessica stellt einmal mehr ihr detektivisches Geschick unter Beweis ...
Mord ist ihr Hobby
