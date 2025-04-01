Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

In böser Absicht

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 19
In böser Absicht

Mord ist ihr Hobby

Folge 19: In böser Absicht

44 Min.Ab 12

Leverett Boggs, ein alter Bekannter Jessicas, wird stranguliert in seinem Haus aufgefunden. Der Fall sorgt für Aufruhr in Cabot Cove. Hilfssheriff Andy Broom ist davon überzeugt, dass sein Erzfeind Fred Berrigan den Mord verübt hat. Da es keine richtigen Beweise gibt, wird Berrigan wenige Tage später aus der Untersuchungshaft entlassen. Kurz nach seiner Entlassung findet Andy Broom Berrigans Leiche - und gerät prompt selbst unter Mordverdacht ...

