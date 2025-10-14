Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Als Kind entführt
45 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Jessicas Freundin Erin leidet unter der Tatsache, dass sie als Kind entführt und gegen Lösegeld festgehalten wurde. Als sie in einem unveröffentlichten Manuskript auf ihren eigenen Fall in Romanform stößt, wird sie misstrauisch. Ist Dirk Matheson, der Autor des Manuskripts, der Entführer aus ihrer Kindheit? Erin bittet Jessica um Hilfe. Diese will den Fall neu aufrollen, doch dann wird Matheson ermordet aufgefunden. Wird es der Hobby-Kriminalistin gelingen, den Fall zu lösen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH