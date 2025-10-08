Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Dreharbeiten in Rom
45 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
In Rom soll ein Roman Jessicas verfilmt werden. Da Produzent Boyce Brown mit dem Drehbuch unzufrieden ist, bittet er die Kriminalautorin um Hilfe. Jessica muss bald feststellen, dass es schwere Spannungen innerhalb des Filmteams gibt. Als ein Stuntman beim Dreh einer Szene ums Leben kommt, gehen zunächst alle von einem Unfall aus. Doch Jessica traut dem Ganzen nicht und beginnt, nachzuforschen ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH