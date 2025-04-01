Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Die eiserne Lady

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 16
Die eiserne Lady

Die eiserne Lady

Mord ist ihr Hobby

Folge 16: Die eiserne Lady

45 Min.Ab 12

Jessica hält sich in Hollywood auf, um bei der Verfilmung berühmter Kriminalfälle mitzuarbeiten. Die Produzenten Ricki und Leo sind vollkommen überlastet, da sie nebenbei auch noch für eine Seifenoper verantwortlich sind. Da ein Darsteller die Soap verlassen muss, herrscht angespannte Stimmung. Noch bevor Ricki ihre Entscheidung, wer gehen muss, bekannt geben kann, wird sie ermordet aufgefunden. Die Suche nach dem Täter beginnt ...

