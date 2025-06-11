Mord nach dem ersten AktJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Mord nach dem ersten Akt
46 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Jessica bekommt eine Einladung zu dem Theaterstück der beiden Schauspieler Maggie und Julian. Kurz vor der Vorstellung erkrankt Maggie; die junge, ehrgeizige Barbara springt für sie ein. Als Barbara in der Pause tot zusammenbricht, ist Jessicas Gespür gefragt. Gemeinsam mit Chief Drock findet sie heraus, dass Barbara ein Geheimnis von Maggie und Julian kannte und dies nun gemeinsam mit einem jungen Reporter publik machen wollte ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH