Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Eine Bombe an Bord
46 Min.Ab 6
Jessica soll für eine Fernsehshow interviewt werden. Schnell bemerkt sie, dass der Moderator Kevin Keats verfolgt wird. Kevins Assistentin Paule erklärt Jessica, dass Kevin seit Längerem an einer Enthüllungsstory über einen Drogendealer arbeitet. Um die Gangster einzuschüchtern, täuscht Kevin eine Explosion an Bord eines Bootes vor. Als wenig später eine Leiche gefunden wird, ist das Ermittlungsteam jedoch irritiert ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH