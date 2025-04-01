Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Die weiße Rose
46 Min.Ab 6
Bei einer Reise nach Deutschland wird Jessica gemeinsam mit der Musikerin Greta Müller und deren Bruder Franz entführt. Michael Haggerty, ein alter Freund vom Geheimdienst, ist der Drahtzieher. Er bringt die drei in die englische Botschaft. Schnell erfährt Jessica, dass es sich bei der Entführung nur um ein Täuschungsmanöver zum Schutz von Franz handelt, da dessen Identität als Geheimagent aufzufliegen droht. Wenig später geschieht allerdings ein Mord in der Botschaft ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH