Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Jessica räumt auf
46 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Jessica besucht ihre Freundin Linda, deren Mann, der Bürgermeister Jim Stevens, bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben gekommen ist. Harry Stevens, Jims Vater, ist sich sicher, dass sein Sohn ermordet wurde. Doch schon kurze Zeit später wird er selbst Opfer eines Verbrechens. Jessica macht sich daran, den Fall aufzuklären und wirbelt dabei einigen Staub auf.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH