SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 05.06.2025
46 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 6

Lieutenant Kale steht kurz vor der Pensionierung, doch auf seiner Abschiedsfeier kündigt er an, dass er erst noch einen zehn Jahre zurückliegenden Mordfall aufklären möchte. Das Opfer damals: Bezirksanwalt Lowell Dixon, der obskuren Immobiliengeschäften nachspürte. An den Immobiliengeschäften war seinerzeit auch Seth beteiligt; ihn und seine ehemaligen Kumpels will Kale nun mit einer raffinierten Einschüchterungsmethode zum Geständnis zwingen.

SAT.1 GOLD
