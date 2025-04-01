Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Erpresse keinen Erpresser
46 Min.Ab 6
Bei einem Besuch bei ihrem Neffen Grady erfährt Jessica von dem Mord an dessen Chef Ralph Whitman. Lieutenant Hanratty bittet Jessica um Hilfe. Sie entdeckt, dass in dem Gebäude, in dem Grady arbeitet, seit Jahren ein Mann im Keller lebt, dieser allerdings mit dem Mord nichts zu tun haben will. Jessica findet jedoch schon bald heraus, dass es in der Anwaltskanzlei zu einigen Spannungen zwischen den Partnern Whitman und Carlisle kam. Auch ein Mordmotiv ist schnell gefunden ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH