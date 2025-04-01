Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Erpresse keinen Erpresser

Staffel 3Folge 19
Erpresse keinen Erpresser

Erpresse keinen ErpresserJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 19: Erpresse keinen Erpresser

46 Min.Ab 6

Bei einem Besuch bei ihrem Neffen Grady erfährt Jessica von dem Mord an dessen Chef Ralph Whitman. Lieutenant Hanratty bittet Jessica um Hilfe. Sie entdeckt, dass in dem Gebäude, in dem Grady arbeitet, seit Jahren ein Mann im Keller lebt, dieser allerdings mit dem Mord nichts zu tun haben will. Jessica findet jedoch schon bald heraus, dass es in der Anwaltskanzlei zu einigen Spannungen zwischen den Partnern Whitman und Carlisle kam. Auch ein Mordmotiv ist schnell gefunden ...

