Ein Schatzsucher zu vielJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 6: Ein Schatzsucher zu viel
46 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Der fanatische Abenteurer David will gemeinsam mit seinen Freunden Alexandra, Suan, Coby und Bill den versunkenen Schatz von Cabot Cove heben. Doch schon nach dem ersten Tauchausflug kommt Billy nicht mehr lebend an die Wasseroberfläche - sein Sauerstoffgerät wurde manipuliert. Kurz darauf wird Alexandra auf offener Straße überfahren. Jessica ist davon überzeugt, dass das Unglück nicht zufällig geschehen, und beginnt zu ermitteln ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH