SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 16vom 14.06.2025
69 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 6

Jessica leiht ihrem Freund Harry McGraw fünftausend Dollar. Mit diesem Geld will er dafür sorgen, dass Blaster Boyle, ein ehemals erfolgreicher Mittelgewichts-Boxer, in einem vom Fernsehen übertragenen Profikampf gegen das Nachwuchstalent Sean Shileen antritt. Die Boxermafia in Gestalt von Wade Talmadge, Cosmo Ponzini und Dennis McConnell lässt allerdings keine Konkurrenz zu. Als Wade Talmadge in seinem Wagen erschossen aufgefunden wird, gerät Harry unter Mordverdacht.

