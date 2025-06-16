Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Ein mörderisches Wiedersehen

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 18vom 16.06.2025
Ein mörderisches Wiedersehen

Mord ist ihr Hobby

Folge 18: Ein mörderisches Wiedersehen

46 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12

Vor vielen Jahren waren Mack und Murray ein beliebtes Komiker-Duo. Als es dann aber zu Unstimmigkeiten mit Trudy, Macks späterer Frau, kam, trennten sich ihre Wege. Jahre später treffen sich die beiden auf der Hochzeit von Macks Sohn Kip und Murrays Tochter Corrie wieder, und schnell entbrennt der alte Streit erneut. In der Nacht wird Murray mit einem Messer verletzt - er verdächtigt sofort Mack, doch Jessica ist drauf und dran dessen Unschuld zu beweisen.

