Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Ein mörderisches Wiedersehen
Folge vom 16.06.2025Ab 12
Vor vielen Jahren waren Mack und Murray ein beliebtes Komiker-Duo. Als es dann aber zu Unstimmigkeiten mit Trudy, Macks späterer Frau, kam, trennten sich ihre Wege. Jahre später treffen sich die beiden auf der Hochzeit von Macks Sohn Kip und Murrays Tochter Corrie wieder, und schnell entbrennt der alte Streit erneut. In der Nacht wird Murray mit einem Messer verletzt - er verdächtigt sofort Mack, doch Jessica ist drauf und dran dessen Unschuld zu beweisen.
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH