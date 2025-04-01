Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Der tödliche Stromschlag
44 Min.Ab 12
Dr. Seth Hazlitt organisiert ein Benefizkonzert, um die bevorstehende Rodung eines Waldgebiets bei Cabot Cove zu verhindern. Sänger Tommy Vaughn entging auf seiner letzten Tournee nur knapp einem Attentat. Dennoch wollen es sich die Musiker nicht nehmen lassen, für den guten Zweck aufzutreten. Als Tommy auf der Bühne eine E-Gitarre anfasst, wird er durch einen Stromschlag getötet. Hobbyermittlerin Jessica Fletcher macht sich daran, den Mörder zu überführen ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH