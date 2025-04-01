Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Der tödliche Stromschlag

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 14
Der tödliche Stromschlag

Der tödliche StromschlagJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 14: Der tödliche Stromschlag

44 Min.Ab 12

Dr. Seth Hazlitt organisiert ein Benefizkonzert, um die bevorstehende Rodung eines Waldgebiets bei Cabot Cove zu verhindern. Sänger Tommy Vaughn entging auf seiner letzten Tournee nur knapp einem Attentat. Dennoch wollen es sich die Musiker nicht nehmen lassen, für den guten Zweck aufzutreten. Als Tommy auf der Bühne eine E-Gitarre anfasst, wird er durch einen Stromschlag getötet. Hobbyermittlerin Jessica Fletcher macht sich daran, den Mörder zu überführen ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen