Mord ist ihr Hobby

Eine unerwartete Erbschaft

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 20vom 16.10.2025
Folge 20: Eine unerwartete Erbschaft

45 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Jessica Fletcher reist nach Australien, um an einem Schriftstellerkongress teilzunehmen, und um ein rätselhaftes Erbe anzutreten: Ein entfernter Verwandter hat ihr eine riesige Farm hinterlassen. Um die Erbschaft zu regeln, möchte sich Jessica mit dem Anwalt Mr. Cathcart treffen. Doch bevor es dazu kommt, wird dieser ermordet, und auch die Unterlagen zur Erbschaft sind verschwunden. Jessica kommt schon bald skrupellosen Machenschaften auf die Spur ...

SAT.1 GOLD
