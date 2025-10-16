Eine unerwartete ErbschaftJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Eine unerwartete Erbschaft
45 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Jessica Fletcher reist nach Australien, um an einem Schriftstellerkongress teilzunehmen, und um ein rätselhaftes Erbe anzutreten: Ein entfernter Verwandter hat ihr eine riesige Farm hinterlassen. Um die Erbschaft zu regeln, möchte sich Jessica mit dem Anwalt Mr. Cathcart treffen. Doch bevor es dazu kommt, wird dieser ermordet, und auch die Unterlagen zur Erbschaft sind verschwunden. Jessica kommt schon bald skrupellosen Machenschaften auf die Spur ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH