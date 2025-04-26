EIN ROCKSTAR AUS HERNOIZEJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 12: EIN ROCKSTAR AUS HERNOIZE
58 Min.Folge vom 26.04.2025
Ein MULATSCHAG TV SPECIAL über den seit nunmehr sieben Jahrzehnten umtriebigen Musiker ULLI BÄER, der nicht nur mit Hits wie Schönes Madl, Der Durscht, Verkrampf di net, Alle Lichter, Okey Doke und Ohren auf, seinen Platz in der Hall of Fame des Österreichischen Musikschaffens gesichert hat.
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Mulatschag
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Musik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: okto