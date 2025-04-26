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EIN ROCKSTAR AUS HERNOIZE

OktoStaffel 1Folge 12vom 26.04.2025
EIN ROCKSTAR AUS HERNOIZE

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Folge 12: EIN ROCKSTAR AUS HERNOIZE

58 Min.Folge vom 26.04.2025

Ein MULATSCHAG TV SPECIAL über den seit nunmehr sieben Jahrzehnten umtriebigen Musiker ULLI BÄER, der nicht nur mit Hits wie Schönes Madl, Der Durscht, Verkrampf di net, Alle Lichter, Okey Doke und Ohren auf, seinen Platz in der Hall of Fame des Österreichischen Musikschaffens gesichert hat.

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