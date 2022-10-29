ROCK’N’ROLL IN WERFENWENGJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 4: ROCK’N’ROLL IN WERFENWENG
58 Min.Folge vom 29.10.2022
Auf 1500m Höhe, am Bischling in Werfenweng (Salzburg) trotzen die Rattenberger Metalgiants GARAGEDAYS dem Schneesturm, während die Schwazer („Ich bin garnicht aus Schwaz!“) Rockmusiker von MEAT CHEESE den Sonnenbrand zu vermeiden suchen. Rock’n’Roll live on austrian rocks!
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Genre:Talk, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: okto