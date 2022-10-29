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ROCK’N’ROLL IN WERFENWENG

OktoStaffel 1Folge 4vom 29.10.2022
ROCK’N’ROLL IN WERFENWENG

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Folge 4: ROCK’N’ROLL IN WERFENWENG

58 Min.Folge vom 29.10.2022

Auf 1500m Höhe, am Bischling in Werfenweng (Salzburg) trotzen die Rattenberger Metalgiants GARAGEDAYS dem Schneesturm, während die Schwazer („Ich bin garnicht aus Schwaz!“) Rockmusiker von MEAT CHEESE den Sonnenbrand zu vermeiden suchen. Rock’n’Roll live on austrian rocks!

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