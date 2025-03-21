Staffel 1Folge 6vom 21.03.2025
Mulatschag
Folge 6: 100 JAHRE ROCK’N’ROLL
44 Min.Folge vom 21.03.2025
Unter dem Motto „100 Jahre Rock ’n Roll“ feiern zwei Giganten der österreichischen Musikszene, BLIND PETITION und NO BROS, gemeinsam ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte. Im STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT erzählen beide Bands von ihrer ereignisreichen Karriere.
Mulatschag
Genre:Musik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto