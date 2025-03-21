Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mulatschag

OktoStaffel 1Folge 6vom 21.03.2025
Unter dem Motto „100 Jahre Rock ’n Roll“ feiern zwei Giganten der österreichischen Musikszene, BLIND PETITION und NO BROS, gemeinsam ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte. Im STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT erzählen beide Bands von ihrer ereignisreichen Karriere.

