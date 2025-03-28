OSTPARTIE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELTJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 7: OSTPARTIE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT
45 Min.Folge vom 28.03.2025
Sechs erfahrene Musiker aus den Bezirken Melk, Scheibbs, St. Polten Land, Tulln und Krems Stadt, die sich dem klassischen Rock’n’Roll und den unverkennbaren Mundarttexten sowie dem ganz speziellen Ostbahn-Stil verschrieben haben. OSTBAHN KURTI Tribute live im Studio von MULATSCHAG TV.
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Genre:Musik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: okto