Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mulatschag

OSTPARTIE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT

OktoStaffel 1Folge 7vom 28.03.2025
OSTPARTIE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT

OSTPARTIE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELTJetzt kostenlos streamen

Mulatschag

Folge 7: OSTPARTIE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT

45 Min.Folge vom 28.03.2025

Sechs erfahrene Musiker aus den Bezirken Melk, Scheibbs, St. Polten Land, Tulln und Krems Stadt, die sich dem klassischen Rock’n’Roll und den unverkennbaren Mundarttexten sowie dem ganz speziellen Ostbahn-Stil verschrieben haben. OSTBAHN KURTI Tribute live im Studio von MULATSCHAG TV.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Mulatschag
Okto
Mulatschag

Mulatschag

Alle 2 Staffeln und Folgen