HELMUT BIBL’S ROCKGUITARJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 17: HELMUT BIBL’S ROCKGUITAR
44 Min.Folge vom 13.06.2025
Der Österreichische Musiker Helmut Bibl kam 1955, rechtzeitig zur Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrages, zur Welt. Später spielte er Rockgitarre bei DRAHDIWABERL, HALLUCINATION COMPANY, SUPERMAX, SUPERFEUCHT, FALCO, u.a. Der Rockstar aus Wien in einem exklusiven Interview für MULATSCHAG TV.
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Genre:Talk, Musik
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2: okto