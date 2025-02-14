Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 14.02.2025
44 Min.Folge vom 14.02.2025

Dreamer Dreamer ist Singer Songwriter, Multiinstrumentalist und Produzent Hannes Pröstler aus Wien. In seiner Musik trifft „melancholischer Spacegrunge auf moderne Shoegaze- und Pop-Punk-Einflüsse“. The Artist is performing live im Weberknecht Wien.

