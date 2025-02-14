Staffel 1Folge 2vom 14.02.2025
Mulatschag
Folge 2: DREAMER DREAMER LIVE IM WEBERKNECHT
44 Min.Folge vom 14.02.2025
Dreamer Dreamer ist Singer Songwriter, Multiinstrumentalist und Produzent Hannes Pröstler aus Wien. In seiner Musik trifft „melancholischer Spacegrunge auf moderne Shoegaze- und Pop-Punk-Einflüsse“. The Artist is performing live im Weberknecht Wien.
