Mulatschag
Folge 14: SON OF THE VELVET RAT
44 Min.Folge vom 23.05.2025
Österreichische Band, gegründet 2003 von Frontmann Georg Altziebler und Heike Binder. Die ersten Veröffentlichungen Spare Some Sugar [for the Rat] und By My Side erschienen 2003 auf Starfish Records, einem kalifornischen Independent-Label. Die Stimme Altzieblers wurde oftmals mit der von Bob Dylan, Leonard Cohen und Tom Waits verglichen. Das Paar lebt wahlweise in Österreich und Kalifornien. SON OF THE VELVET RAT live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mulatschag
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: okto