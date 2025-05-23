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SON OF THE VELVET RAT

OktoStaffel 1Folge 14vom 23.05.2025
SON OF THE VELVET RAT

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Folge 14: SON OF THE VELVET RAT

44 Min.Folge vom 23.05.2025

Österreichische Band, gegründet 2003 von Frontmann Georg Altziebler und Heike Binder. Die ersten Veröffentlichungen Spare Some Sugar [for the Rat] und By My Side erschienen 2003 auf Starfish Records, einem kalifornischen Independent-Label. Die Stimme Altzieblers wurde oftmals mit der von Bob Dylan, Leonard Cohen und Tom Waits verglichen. Das Paar lebt wahlweise in Österreich und Kalifornien. SON OF THE VELVET RAT live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.

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