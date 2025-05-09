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FALCO SINGALONG / STRAWBERRY EMY

OktoStaffel 1Folge 15vom 09.05.2025
FALCO SINGALONG / STRAWBERRY EMY

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Folge 15: FALCO SINGALONG / STRAWBERRY EMY

44 Min.Folge vom 09.05.2025

ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO-MUSICAL erzählt die aufregende und bewegende Geschichte vom jungen Wiener Musiker Hans Hölzel und seinem Aufstieg zum Weltstar. An diesem außergewöhnlichen Abend darf das Publikum selbst Teil des Stücks sein, sich interaktiv in die Handlung einbringen und lautstark bei Falcos großen Hits mitsingen. + Featured Artist: STRAWBERRY EMY live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.

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