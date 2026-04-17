POST LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELTJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 10: POST LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT
44 Min.Folge vom 17.04.2026
The legends are called Rainer Krispel (7Sioux/The Clashinistas), Robert ‘Räudig’ Wolf (CHUZPE) Christian Unger (WILLI WARMA), Tom Niesner (Schweine im Weltall und Bassist des Vertrauens so gut wie aller Größen des Austropop). Sie sehen sich als Bindeglied zwischen Sigi Maron (Zorn, Wut und Menschlichkeit) und The Clash (Energie und ein Händchen für eingängige Refrains).
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Mulatschag
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Genre:Talk, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: okto