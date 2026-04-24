STATIC FEEDBACK LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELTJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 12: STATIC FEEDBACK LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT
43 Min.Folge vom 24.04.2026
Punk/Hardcore-Band aus Wien. Eine Rückführung, bei der das Korrektursignal direkt proportional zum aktuellen Ausgangssignal des Systems ist. One member war schon mit 9 Jahren bei MULATSCHAG TV. Static Feedback spielen live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.
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Genre:Talk, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: okto