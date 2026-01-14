Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 1: Eine Mumie erwacht
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im Hause der Wunderlichs geht es drunter und drüber. Vater Julius ist ein völlig weltfremder Schriftsteller und die Mutter eine geniale, aber nicht minder verrückte Wissenschaftlerin. Für die nötige Ordnung soll in Zukunft ein Au-Pair-Mädchen sorgen. Zur gleichen Zeit stiehlt der skrupellose Antiquitätenhändler Ulysses Catastropholis unsere Mumie, deren Bandagen ihn zum “Schatz der drei Täler” führen sollen. Natürlich kreuzen sich aller Pfade...
