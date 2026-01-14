Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 8: Chaos im All
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Weihnachten steht vor der Tür, und der Astronaut Ivan Koucikoussabov ist zutiefst deprimiert, weil er schon sehr lange alleine mit seiner Rakete im All kreist. Um den Astronauten ein wenig aufzuheitern, beschließt der Leiter der Raumstation Cap Carnaval, Ivans Verwandte zu ihm ins All zu schießen. Zur gleichen Zeit treffen Julius Wunderlich, der dieses Mal an einem Science-Fiction-Roman arbeitet, und seine Familie in Cap Carnaval ein. Dort kommt es zu haarsträubenden Verwechslungen...
