Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Wochenendtrip zu Onkel Atonkelton

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Wochenendtrip zu Onkel Atonkelton

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Julius ist gerade dabei, ein Buch über das alte Ägypten zu schreiben. Um sich in das neue Thema hundertprozentig einfühlen zu können, lädt er seine Familie zu einem Wochenendausflug nach Ägypten ein. Doch Nil, deren Zauberkünste noch immer sehr zu wünschen übriglassen, zaubert das Flugzeug mitsamt den Passagieren versehentlich in die alte Zeit, und schon bald werden sie mit den Wachen des Pharaos, hungrigen Krokodilen und anderen gefährlichen Dingen konfrontiert.

Studio 100 International
