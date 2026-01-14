Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Unglücklicherweise ergießt sich über Nil eine Paste, die sie erstarren lässt. Um sie zu befreien, wird sie in die Klinik des berühmten Dr. Love gebracht. Währenddessen versucht Julius, sich möglichst intensiv in den Charakter seines derzeitigen Romanhelden “Der unsichtbare Mann” einzufühlen und verpackt sich zu diesem Zweck in Mull.

