Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 3: Ein Sarg für zwei
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ulysses Catastropholis’ neuer Plan, an die Mumie zu kommen, ist diesmal besonders verzwackt: Zunächst lässt er seine Handlanger die Fernsehantenne der Wunderlichs zerstören, dann schickt er Crabhead als Handwerker verkleidet ins Haus. Dort soll dieser selbstverständlich nicht die Antenne reparieren, sondern das Haus von oben bis unten nach der Mumie durchsuchen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6