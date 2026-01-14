Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 7: Außerirdische kommen
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Dorothy und Julius zusammen ein romantisches Candle Light Dinner verbringen, hat Nil panische Angst, mit den beiden Kindern Alex und Samantha alleine zu Hause zu bleiben. Angeblich war ganz in der Nähe eine fliegende Untertasse gesichtet worden. Ulysses Catastropholis nutzt die Abwesenheit der Eltern und schickt seine beiden Handlanger als Außerirdische verkleidet ins Haus der Wunderlichs.
