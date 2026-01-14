Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Eine alte Liebe

Staffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Eine alte Liebe

Folge 11: Eine alte Liebe

24 Min.Ab 6

Bei einem weiteren Versuch, in den Besitz der Mumie zu kommen, ordnet Ulysses Catastropholis seinem Handlanger Crabhead an, in die Rolle eines Latin Lovers zu schlüpfen und Nil den Kopf zu verdrehen. Er hofft auf diese Weise von Nil zu erfahren, wo sich die Mumie befindet.

Studio 100 International
Alle 1 Staffeln und Folgen