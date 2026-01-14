Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

In der Schlucht der drei Täler

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 17vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Vollbepackt mit Campingutensilien, macht sich Familie Wunderlich auf in die Ferien. Am Urlaubsort angekommen, bemerken sie unglücklicherweise nicht, dass es sich bei dem idyllischen Plätzchen um militärisches Übungsgelände handelt. Sehr bald schon werden die Wunderlichs als feindliche Objekte ausgemacht und Soldaten losgeschickt, um sie gefangen zu nehmen.

