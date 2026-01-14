Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Dorothy, Nil und die Kinder erhalten eine Einladung zur Modenschau des großen Jean-Gol Potier, für den Dorothy das neue Material “Elastostrech” erfunden hat. Natürlich sind auch Ulysses Catastropholis und seine zwei Handlanger Squidface und Crabhead nicht weit, immer auf der Suche nach Spuren der “verlorenen” Mumie.

