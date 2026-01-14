Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 6: Das gestohlene Diadem
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Gemeinsam mit Nil besuchen Alex und Samantha die Ausstellung über ägyptische Kunst im städtischen Museum. Wie so oft passiert der liebenswert ungeschickten Mumie Nil auch dort ein Malheur. Versehentlich nimmt sie ein wertvolles Stück aus der Sammlung mit nach Hause: das Diadem ihrer Großmutter Ahmeptifis. Just zu dem Zeitpunkt als die Kinder und Nil das “Versehen” bemerken, verwickeln sich noch andere wohlbekannte Gestalten in die Geschichte...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6