Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste

Das gestohlene Diadem

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Das gestohlene Diadem

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Gemeinsam mit Nil besuchen Alex und Samantha die Ausstellung über ägyptische Kunst im städtischen Museum. Wie so oft passiert der liebenswert ungeschickten Mumie Nil auch dort ein Malheur. Versehentlich nimmt sie ein wertvolles Stück aus der Sammlung mit nach Hause: das Diadem ihrer Großmutter Ahmeptifis. Just zu dem Zeitpunkt als die Kinder und Nil das “Versehen” bemerken, verwickeln sich noch andere wohlbekannte Gestalten in die Geschichte...

Studio 100 Kids
