Mutant X

Der Mutant aus dem Nichts

FilmRiseStaffel 3Folge 1
Der Mutant aus dem Nichts

Mutant X

Folge 1: Der Mutant aus dem Nichts

44 Min.Ab 12

Als das Team im Labor ankommt, wird das Gebäude durch eine Explosion erschüttert. Jesse, Brennan und Shalimar können fliehen, doch Adam wird vermisst und für Emma kommt jede Hilfe zu spät. Die Mutantin Lexa hilft, Adam von Eckhart zu befreien.

FilmRise
