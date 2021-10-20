Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 16: Der Fluch der Unsterblichkeit

44 Min.Ab 12

Das Mutant X-Team wird Zeuge, wie ein junger Mann ermordet wird und unmittelbar nach seinem Tod plötzlich um 50 Jahre altert. Jesses Nachforschungen bringen ihn auf eine mysteriöse Spur, die scheinbar auch mit seinem Großvater in Verbindung steht.

