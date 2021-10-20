Mutant X
Folge 16: Der Fluch der Unsterblichkeit
44 Min.Ab 12
Das Mutant X-Team wird Zeuge, wie ein junger Mann ermordet wird und unmittelbar nach seinem Tod plötzlich um 50 Jahre altert. Jesses Nachforschungen bringen ihn auf eine mysteriöse Spur, die scheinbar auch mit seinem Großvater in Verbindung steht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001