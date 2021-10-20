Mutant X
Folge 13: Die drei Gemälde
44 Min.Ab 12
Lexa soll im Auftrag des Dominion ein Gemälde stehlen, in dem ein Code versteckt sei, der in den falschen Händen großen Schaden anrichten könne. Aber der Diebstahl misslingt, weil Lexa von dem Mutanten Randall Blake ausgetrickst wird.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001