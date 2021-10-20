Mutant X
Folge 8: Die Heuschreckenplage
44 Min.Ab 12
Als Brennan und Shalimar in einen riesigen Schwarm aus Heuschrecken geraten, bringen sie ein Exemplar zu einer Wissenschaftlerin. Diese findet heraus, dass das Insekt genetisch manipuliert wurde und dazu fähig ist, alle Getreidevorräte zu vernichten.
