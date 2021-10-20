Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Der Lohn der Sünde

FilmRiseStaffel 3Folge 2
Der Lohn der Sünde

Der Lohn der SündeJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 2: Der Lohn der Sünde

44 Min.Ab 12

Brennan und Shalimar beobachten die Übergabe einer gefährlichen neuen Waffe. Die Spur führt die beiden in ein Kasino. Das Team muss den Handel mit der Waffe und der enthaltenen Substanz unbedingt verhindern, da bereits Terroristen Interesse zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen