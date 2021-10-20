Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Der virtuelle Mörder

FilmRiseStaffel 3Folge 9
Der virtuelle Mörder

Der virtuelle MörderJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 9: Der virtuelle Mörder

44 Min.Ab 12

Nachdem Jesse und Brennan ein Computergame gespielt haben, passieren im Versteck des Mutant-X-Teams sonderbare Vorkommnisse. Plötzlich bricht Feuer aus und das Sicherheitssystem erkennt Shalimar und Lexa als Eindringlinge.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen