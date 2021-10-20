Mutant X
Folge 12: Die Verschwörung
44 Min.Ab 12
Brennan und Shalimar versuchen einen Flugzeugabsturz aufzuklären. Als sie sehen wie Mitarbeiter der Regierung vor Ort Leichen in silbernen Anzügen aus dem Wrack schaffen und der Reporter unheimliche Phenomäne erzählt, glauben sie an Aliens.
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001