Folge 15: Falsche Identität
44 Min.Ab 12
Vier Männer stehlen den Inhalt eines Bankschließfaches, das auch den Schlüssel zu einem Safe des Dominion enthielt. Da sich in dem Safe Dokumente zu einem Forschungsprogramm befinden, wird das Team beauftragt, diesen Schlüssel sicherzustellen.
