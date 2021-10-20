Mutant X
Folge 14: Zurück im Leben
44 Min.Ab 12
Das Mutant-X-Team erfährt, dass Mitglieder des Dominion entführt und versteinert worden sind. Der Kidnapper fordert Geld und droht alle zwölf Stunden eine Geisel umzubringen. Als Entführer steht bald fest, dass dieser sich am Dominion rächen will.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001