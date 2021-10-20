Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Das trojanische Pferd

FilmRiseStaffel 3Folge 19
Das trojanische Pferd

Das trojanische PferdJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 19: Das trojanische Pferd

44 Min.Ab 12

Shalimars Freundin verschwindet ganz plötzlich aus einem Nachtclub. NIemand weiß etwas. Er findet gemeinsam mit Lexa heraus, dass der Besitzer des Clubs in der Lage ist Menschen zu klonen. Dann werden auch die beiden entführt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen