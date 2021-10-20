Mutant X
Folge 6: Schatten der Vergangenheit
44 Min.Ab 12
Der Leiter einer psychiatrischen Anstalt bittet das Team, einige seltsame Ereignisse zu untersuchen. Nach einem Brand wurde die Klinik wieder eröffnet, und seitdem scheint es dort zu spuken. Brennan und Lexa widerfahren unerklärliche Dinge.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001